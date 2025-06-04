Valute / MNY
MNY: MoneyHero Limited - Class A
1.82 USD 0.40 (18.02%)
Settore: Servizi di Comunicazione Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio MNY ha avuto una variazione del -18.02% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 1.75 e ad un massimo di 2.37.
Segui le dinamiche di MoneyHero Limited - Class A. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
MNY News
- MoneyHero Limited (MNY) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Trascrizione della relazione sugli utili: MoneyHero Q2 2025 rivela calo dei ricavi, titolo in rialzo
- Earnings call transcript: MoneyHero Q2 2025 reveals revenue drop, stock rises
- EZE Cloud Consulting implementa Workday per MoneyHero in tutta l’Asia
- EZE Cloud Consulting deploys Workday for MoneyHero across Asia
- Wall Street Week Ahead
- VersaBank (VBNK) Q3 Earnings Beat Estimates
- SelectQuote (SLQT) Reports Q4 Loss, Tops Revenue Estimates
- MoneyHero stock initiated with Buy rating at Greenridge Capital
- MoneyHero Limited (MNY) Q1 2025 Earnings Call Transcript
- MoneyHero Group Reports First Quarter 2025 Results
- MoneyHero and RCBC Forge Strategic Partnership to Tap into the Philippines’ Expanding Card Market
Intervallo Giornaliero
1.75 2.37
Intervallo Annuale
0.55 2.40
- Chiusura Precedente
- 2.22
- Apertura
- 2.29
- Bid
- 1.82
- Ask
- 2.12
- Minimo
- 1.75
- Massimo
- 2.37
- Volume
- 1.594 K
- Variazione giornaliera
- -18.02%
- Variazione Mensile
- -1.62%
- Variazione Semestrale
- 139.47%
- Variazione Annuale
- 66.97%
21 settembre, domenica