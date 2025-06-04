QuotazioniSezioni
Valute / MNY
Tornare a Azioni

MNY: MoneyHero Limited - Class A

1.82 USD 0.40 (18.02%)
Settore: Servizi di Comunicazione Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio MNY ha avuto una variazione del -18.02% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 1.75 e ad un massimo di 2.37.

Segui le dinamiche di MoneyHero Limited - Class A. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

MNY News

Intervallo Giornaliero
1.75 2.37
Intervallo Annuale
0.55 2.40
Chiusura Precedente
2.22
Apertura
2.29
Bid
1.82
Ask
2.12
Minimo
1.75
Massimo
2.37
Volume
1.594 K
Variazione giornaliera
-18.02%
Variazione Mensile
-1.62%
Variazione Semestrale
139.47%
Variazione Annuale
66.97%
21 settembre, domenica