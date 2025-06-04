货币 / MNY
MNY: MoneyHero Limited - Class A
1.95 USD 0.13 (6.25%)
版块: 通讯服务 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日MNY汇率已更改-6.25%。当日，交易品种以低点1.84和高点2.13进行交易。
关注MoneyHero Limited - Class A动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
MNY新闻
- EZE Cloud Consulting为亚洲MoneyHero部署工作日公司解决方案
- EZE Cloud Consulting deploys Workday for MoneyHero across Asia
- Wall Street Week Ahead
- VersaBank (VBNK) Q3 Earnings Beat Estimates
- SelectQuote (SLQT) Reports Q4 Loss, Tops Revenue Estimates
- MoneyHero stock initiated with Buy rating at Greenridge Capital
- MoneyHero Limited (MNY) Q1 2025 Earnings Call Transcript
- MoneyHero Group Reports First Quarter 2025 Results
- MoneyHero and RCBC Forge Strategic Partnership to Tap into the Philippines’ Expanding Card Market
日范围
1.84 2.13
年范围
0.55 2.38
- 前一天收盘价
- 2.08
- 开盘价
- 2.07
- 卖价
- 1.95
- 买价
- 2.25
- 最低价
- 1.84
- 最高价
- 2.13
- 交易量
- 472
- 日变化
- -6.25%
- 月变化
- 5.41%
- 6个月变化
- 156.58%
- 年变化
- 78.90%
18 九月, 星期四
12:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 3.7
- 前值
- -0.3
12:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 7.6
- 前值
- 5.9
12:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 282 K
- 前值
- 263 K
12:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 1.935 M
- 前值
- 1.939 M
14:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- -0.2%
- 前值
- -0.1%
17:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 1.985%
20:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- $123.1 B
- 前值
- $150.8 B