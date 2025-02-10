Moedas / MCW
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
MCW: Mister Car Wash Inc
5.47 USD 0.02 (0.37%)
Setor: Consumo cíclico de demanda Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do MCW para hoje mudou para 0.37%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 5.45 e o mais alto foi 5.52.
Veja a dinâmica do par de moedas Mister Car Wash Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
MCW Notícias
- Baird Equity Opportunity Fund Q2 2025 Commentary
- Mizuho lowers Mister Car Wash stock price target to $9 on Q2 slowdown
- Meta, Align Tech lead Thursday’s market cap stock movers
- Mister Car Wash earnings missed by $0.01, revenue fell short of estimates
- Mister Car Wash (MCW) Reports Q2 Earnings: What Key Metrics Have to Say
- Mister Car Wash (MCW) Q2 Earnings and Revenues Miss Estimates
- Mister Car Wash: This Opportunity Deserves To Clean Up Nicely (NASDAQ:MCW)
- Piper Sandler reiterates Overweight rating on Mister Car Wash stock
- BTIG starts Driven Brands at Buy, Mister Car Wash at Neutral
- Lai, Mister Car Wash CEO, sells $207k in MCW stock
- Mister Car Wash CFO Gold sells $38,968 in shares
- Top 3 Consumer Stocks That May Explode This Quarter - Mister Car Wash (NASDAQ:MCW), Lakeland Industries (NASDAQ:LAKE)
- Mister Car Wash CEO sells $280,959 in stock
- Goldman Sachs starts coverage on auto services stock with mixed ratings
- Goldman Sachs cuts Mister Car Wash stock rating to sell
- ‹‹Mister Car Wash Opens First Denver Location with Free Wash Weekend May 23“26
- Mister Car Wash’s chief innovation officer sells $71,730 in stock
- Baird Q4 2024 Equity Opportunity Fund Commentary
- UiPath Posts Weak Revenue, Joins SentinelOne, American Eagle And Other Big Stocks Moving Lower In Thursday's Pre-Market Session - AnaptysBio (NASDAQ:ANAB), American Eagle Outfitters (NYSE:AEO)
- Mister Car Wash: Uncertain FY25 Performance (Rating Downgrade) (NASDAQ:MCW)
- Emeth Value Capital H2 2024 Letter
Faixa diária
5.45 5.52
Faixa anual
5.27 8.60
- Fechamento anterior
- 5.45
- Open
- 5.50
- Bid
- 5.47
- Ask
- 5.77
- Low
- 5.45
- High
- 5.52
- Volume
- 404
- Mudança diária
- 0.37%
- Mudança mensal
- -2.84%
- Mudança de 6 meses
- -29.69%
- Mudança anual
- -15.72%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh