Valute / MCW
MCW: Mister Car Wash Inc
5.35 USD 0.09 (1.65%)
Settore: Beni di Consumo Ciclici Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio MCW ha avuto una variazione del -1.65% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 5.34 e ad un massimo di 5.52.
Segui le dinamiche di Mister Car Wash Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
MCW News
Intervallo Giornaliero
5.34 5.52
Intervallo Annuale
5.27 8.60
- Chiusura Precedente
- 5.44
- Apertura
- 5.45
- Bid
- 5.35
- Ask
- 5.65
- Minimo
- 5.34
- Massimo
- 5.52
- Volume
- 2.056 K
- Variazione giornaliera
- -1.65%
- Variazione Mensile
- -4.97%
- Variazione Semestrale
- -31.23%
- Variazione Annuale
- -17.57%
20 settembre, sabato