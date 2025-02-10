Валюты / MCW
MCW: Mister Car Wash Inc
5.38 USD 0.06 (1.13%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс MCW за сегодня изменился на 1.13%. При этом минимальная цена на торгах достигала 5.27, а максимальная — 5.38.
Следите за динамикой Mister Car Wash Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
5.27 5.38
Годовой диапазон
5.27 8.60
- Предыдущее закрытие
- 5.32
- Open
- 5.33
- Bid
- 5.38
- Ask
- 5.68
- Low
- 5.27
- High
- 5.38
- Объем
- 1.940 K
- Дневное изменение
- 1.13%
- Месячное изменение
- -4.44%
- 6-месячное изменение
- -30.85%
- Годовое изменение
- -17.10%
