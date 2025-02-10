КотировкиРазделы
Валюты / MCW
Назад в Рынок акций США

MCW: Mister Car Wash Inc

5.38 USD 0.06 (1.13%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс MCW за сегодня изменился на 1.13%. При этом минимальная цена на торгах достигала 5.27, а максимальная — 5.38.

Следите за динамикой Mister Car Wash Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости MCW

Дневной диапазон
5.27 5.38
Годовой диапазон
5.27 8.60
Предыдущее закрытие
5.32
Open
5.33
Bid
5.38
Ask
5.68
Low
5.27
High
5.38
Объем
1.940 K
Дневное изменение
1.13%
Месячное изменение
-4.44%
6-месячное изменение
-30.85%
Годовое изменение
-17.10%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.