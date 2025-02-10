通貨 / MCW
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
MCW: Mister Car Wash Inc
5.44 USD 0.01 (0.18%)
セクター: 消費者向けサイクル ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
MCWの今日の為替レートは、-0.18%変化しました。日中、通貨は1あたり5.44の安値と5.52の高値で取引されました。
Mister Car Wash Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
MCW News
- Baird Equity Opportunity Fund Q2 2025 Commentary
- Mizuho lowers Mister Car Wash stock price target to $9 on Q2 slowdown
- Meta, Align Tech lead Thursday’s market cap stock movers
- Mister Car Wash earnings missed by $0.01, revenue fell short of estimates
- Mister Car Wash (MCW) Reports Q2 Earnings: What Key Metrics Have to Say
- Mister Car Wash (MCW) Q2 Earnings and Revenues Miss Estimates
- Mister Car Wash: This Opportunity Deserves To Clean Up Nicely (NASDAQ:MCW)
- Piper Sandler reiterates Overweight rating on Mister Car Wash stock
- BTIG starts Driven Brands at Buy, Mister Car Wash at Neutral
- Lai, Mister Car Wash CEO, sells $207k in MCW stock
- Mister Car Wash CFO Gold sells $38,968 in shares
- Top 3 Consumer Stocks That May Explode This Quarter - Mister Car Wash (NASDAQ:MCW), Lakeland Industries (NASDAQ:LAKE)
- Mister Car Wash CEO sells $280,959 in stock
- Goldman Sachs starts coverage on auto services stock with mixed ratings
- Goldman Sachs cuts Mister Car Wash stock rating to sell
- ‹‹Mister Car Wash Opens First Denver Location with Free Wash Weekend May 23“26
- Mister Car Wash’s chief innovation officer sells $71,730 in stock
- Baird Q4 2024 Equity Opportunity Fund Commentary
- UiPath Posts Weak Revenue, Joins SentinelOne, American Eagle And Other Big Stocks Moving Lower In Thursday's Pre-Market Session - AnaptysBio (NASDAQ:ANAB), American Eagle Outfitters (NYSE:AEO)
- Mister Car Wash: Uncertain FY25 Performance (Rating Downgrade) (NASDAQ:MCW)
- Emeth Value Capital H2 2024 Letter
1日のレンジ
5.44 5.52
1年のレンジ
5.27 8.60
- 以前の終値
- 5.45
- 始値
- 5.50
- 買値
- 5.44
- 買値
- 5.74
- 安値
- 5.44
- 高値
- 5.52
- 出来高
- 1.855 K
- 1日の変化
- -0.18%
- 1ヶ月の変化
- -3.37%
- 6ヶ月の変化
- -30.08%
- 1年の変化
- -16.18%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K