クォートセクション
通貨 / MCW
株に戻る

MCW: Mister Car Wash Inc

5.44 USD 0.01 (0.18%)
セクター: 消費者向けサイクル ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

MCWの今日の為替レートは、-0.18%変化しました。日中、通貨は1あたり5.44の安値と5.52の高値で取引されました。

Mister Car Wash Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

MCW News

1日のレンジ
5.44 5.52
1年のレンジ
5.27 8.60
以前の終値
5.45
始値
5.50
買値
5.44
買値
5.74
安値
5.44
高値
5.52
出来高
1.855 K
1日の変化
-0.18%
1ヶ月の変化
-3.37%
6ヶ月の変化
-30.08%
1年の変化
-16.18%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K