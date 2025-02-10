Währungen / MCW
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
MCW: Mister Car Wash Inc
5.44 USD 0.01 (0.18%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von MCW hat sich für heute um -0.18% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 5.44 bis zu einem Hoch von 5.52 gehandelt.
Verfolgen Sie die Mister Car Wash Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
MCW News
- Baird Equity Opportunity Fund Q2 2025 Commentary
- Mizuho lowers Mister Car Wash stock price target to $9 on Q2 slowdown
- Meta, Align Tech lead Thursday’s market cap stock movers
- Mister Car Wash earnings missed by $0.01, revenue fell short of estimates
- Mister Car Wash (MCW) Reports Q2 Earnings: What Key Metrics Have to Say
- Mister Car Wash (MCW) Q2 Earnings and Revenues Miss Estimates
- Mister Car Wash: This Opportunity Deserves To Clean Up Nicely (NASDAQ:MCW)
- Piper Sandler reiterates Overweight rating on Mister Car Wash stock
- BTIG starts Driven Brands at Buy, Mister Car Wash at Neutral
- Lai, Mister Car Wash CEO, sells $207k in MCW stock
- Mister Car Wash CFO Gold sells $38,968 in shares
- Top 3 Consumer Stocks That May Explode This Quarter - Mister Car Wash (NASDAQ:MCW), Lakeland Industries (NASDAQ:LAKE)
- Mister Car Wash CEO sells $280,959 in stock
- Goldman Sachs starts coverage on auto services stock with mixed ratings
- Goldman Sachs cuts Mister Car Wash stock rating to sell
- ‹‹Mister Car Wash Opens First Denver Location with Free Wash Weekend May 23“26
- Mister Car Wash’s chief innovation officer sells $71,730 in stock
- Baird Q4 2024 Equity Opportunity Fund Commentary
- UiPath Posts Weak Revenue, Joins SentinelOne, American Eagle And Other Big Stocks Moving Lower In Thursday's Pre-Market Session - AnaptysBio (NASDAQ:ANAB), American Eagle Outfitters (NYSE:AEO)
- Mister Car Wash: Uncertain FY25 Performance (Rating Downgrade) (NASDAQ:MCW)
- Emeth Value Capital H2 2024 Letter
Tagesspanne
5.44 5.52
Jahresspanne
5.27 8.60
- Vorheriger Schlusskurs
- 5.45
- Eröffnung
- 5.50
- Bid
- 5.44
- Ask
- 5.74
- Tief
- 5.44
- Hoch
- 5.52
- Volumen
- 1.855 K
- Tagesänderung
- -0.18%
- Monatsänderung
- -3.37%
- 6-Monatsänderung
- -30.08%
- Jahresänderung
- -16.18%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K