통화 / MCW
MCW: Mister Car Wash Inc
5.35 USD 0.09 (1.65%)
부문: 경기순환소비재 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
MCW 환율이 오늘 -1.65%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 5.34이고 고가는 5.52이었습니다.
Mister Car Wash Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
일일 변동 비율
5.34 5.52
년간 변동
5.27 8.60
- 이전 종가
- 5.44
- 시가
- 5.45
- Bid
- 5.35
- Ask
- 5.65
- 저가
- 5.34
- 고가
- 5.52
- 볼륨
- 2.056 K
- 일일 변동
- -1.65%
- 월 변동
- -4.97%
- 6개월 변동
- -31.23%
- 년간 변동율
- -17.57%
20 9월, 토요일