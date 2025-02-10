货币 / MCW
MCW: Mister Car Wash Inc
5.52 USD 0.14 (2.60%)
版块: 消费类周期性 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日MCW汇率已更改2.60%。当日，交易品种以低点5.37和高点5.54进行交易。
关注Mister Car Wash Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
MCW新闻
- Baird Equity Opportunity Fund Q2 2025 Commentary
- Mizuho lowers Mister Car Wash stock price target to $9 on Q2 slowdown
- Meta, Align Tech lead Thursday’s market cap stock movers
- Mister Car Wash earnings missed by $0.01, revenue fell short of estimates
- Mister Car Wash (MCW) Reports Q2 Earnings: What Key Metrics Have to Say
- Mister Car Wash (MCW) Q2 Earnings and Revenues Miss Estimates
- Mister Car Wash: This Opportunity Deserves To Clean Up Nicely (NASDAQ:MCW)
- Piper Sandler reiterates Overweight rating on Mister Car Wash stock
- BTIG starts Driven Brands at Buy, Mister Car Wash at Neutral
- Lai, Mister Car Wash CEO, sells $207k in MCW stock
- Mister Car Wash CFO Gold sells $38,968 in shares
- Top 3 Consumer Stocks That May Explode This Quarter - Mister Car Wash (NASDAQ:MCW), Lakeland Industries (NASDAQ:LAKE)
- Mister Car Wash CEO sells $280,959 in stock
- Goldman Sachs starts coverage on auto services stock with mixed ratings
- Goldman Sachs cuts Mister Car Wash stock rating to sell
- ‹‹Mister Car Wash Opens First Denver Location with Free Wash Weekend May 23“26
- Mister Car Wash’s chief innovation officer sells $71,730 in stock
- Baird Q4 2024 Equity Opportunity Fund Commentary
- UiPath Posts Weak Revenue, Joins SentinelOne, American Eagle And Other Big Stocks Moving Lower In Thursday's Pre-Market Session - AnaptysBio (NASDAQ:ANAB), American Eagle Outfitters (NYSE:AEO)
- Mister Car Wash: Uncertain FY25 Performance (Rating Downgrade) (NASDAQ:MCW)
- Emeth Value Capital H2 2024 Letter
日范围
5.37 5.54
年范围
5.27 8.60
- 前一天收盘价
- 5.38
- 开盘价
- 5.38
- 卖价
- 5.52
- 买价
- 5.82
- 最低价
- 5.37
- 最高价
- 5.54
- 交易量
- 1.083 K
- 日变化
- 2.60%
- 月变化
- -1.95%
- 6个月变化
- -29.05%
- 年变化
- -14.95%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值