MBCN: Middlefield Banc Corp
32.90 USD 1.59 (5.08%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do MBCN para hoje mudou para 5.08%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 32.04 e o mais alto foi 32.90.
Veja a dinâmica do par de moedas Middlefield Banc Corp. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
MBCN Notícias
Faixa diária
32.04 32.90
Faixa anual
22.74 34.00
- Fechamento anterior
- 31.31
- Open
- 32.13
- Bid
- 32.90
- Ask
- 33.20
- Low
- 32.04
- High
- 32.90
- Volume
- 5
- Mudança diária
- 5.08%
- Mudança mensal
- 11.45%
- Mudança de 6 meses
- 23.13%
- Mudança anual
- 16.05%
