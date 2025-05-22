Валюты / MBCN
MBCN: Middlefield Banc Corp
30.72 USD 0.15 (0.49%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс MBCN за сегодня изменился на 0.49%. При этом минимальная цена на торгах достигала 29.86, а максимальная — 30.72.
Следите за динамикой Middlefield Banc Corp. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости MBCN
- 5 Regional Bank Stocks Exploding Higher - FVCBankcorp (NASDAQ:FVCB), Ares Capital (NASDAQ:ARCC)
- Why Middlefield Banc (MBCN) Might be Well Poised for a Surge
- Middlefield Banc (MBCN) Moves 15.4% Higher: Will This Strength Last?
- Middlefield Banc Corp. declares $0.21 quarterly dividend
- Middlefield Banc Corp. (MBCN) Could Be a Great Choice
- Middlefield Banc (MBCN) Q2 Earnings: Taking a Look at Key Metrics Versus Estimates
- Middlefield Banc Corp. (MBCN) Tops Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Middlefield Banc earnings beat by $0.21, revenue topped estimates
- Middlefield Banc Q1 2025 slides showcase regional growth strategy and capital returns
- Middlefield Banc Corp. director retires after 14 years
Дневной диапазон
29.86 30.72
Годовой диапазон
22.74 34.00
- Предыдущее закрытие
- 30.57
- Open
- 29.90
- Bid
- 30.72
- Ask
- 31.02
- Low
- 29.86
- High
- 30.72
- Объем
- 18
- Дневное изменение
- 0.49%
- Месячное изменение
- 4.07%
- 6-месячное изменение
- 14.97%
- Годовое изменение
- 8.36%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.