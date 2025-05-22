クォートセクション
通貨 / MBCN
MBCN: Middlefield Banc Corp

33.29 USD 1.98 (6.32%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

MBCNの今日の為替レートは、6.32%変化しました。日中、通貨は1あたり32.04の安値と33.29の高値で取引されました。

Middlefield Banc Corpダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
32.04 33.29
1年のレンジ
22.74 34.00
以前の終値
31.31
始値
32.13
買値
33.29
買値
33.59
安値
32.04
高値
33.29
出来高
15
1日の変化
6.32%
1ヶ月の変化
12.77%
6ヶ月の変化
24.59%
1年の変化
17.43%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K