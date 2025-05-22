Währungen / MBCN
MBCN: Middlefield Banc Corp
32.84 USD 0.45 (1.35%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von MBCN hat sich für heute um -1.35% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 32.65 bis zu einem Hoch von 33.18 gehandelt.
Verfolgen Sie die Middlefield Banc Corp-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
MBCN News
Tagesspanne
32.65 33.18
Jahresspanne
22.74 34.00
- Vorheriger Schlusskurs
- 33.29
- Eröffnung
- 32.74
- Bid
- 32.84
- Ask
- 33.14
- Tief
- 32.65
- Hoch
- 33.18
- Volumen
- 32
- Tagesänderung
- -1.35%
- Monatsänderung
- 11.25%
- 6-Monatsänderung
- 22.90%
- Jahresänderung
- 15.84%
