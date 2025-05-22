Dövizler / MBCN
MBCN: Middlefield Banc Corp
32.35 USD 0.94 (2.82%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
MBCN fiyatı bugün -2.82% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 32.00 ve Yüksek fiyatı olarak 33.67 aralığında işlem gördü.
Middlefield Banc Corp hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
MBCN haberleri
- 5 Regional Bank Stocks Exploding Higher - FVCBankcorp (NASDAQ:FVCB), Ares Capital (NASDAQ:ARCC)
- Why Middlefield Banc (MBCN) Might be Well Poised for a Surge
- Middlefield Banc (MBCN) Moves 15.4% Higher: Will This Strength Last?
- Middlefield Banc Corp. declares $0.21 quarterly dividend
- Middlefield Banc Corp. (MBCN) Could Be a Great Choice
- Middlefield Banc (MBCN) Q2 Earnings: Taking a Look at Key Metrics Versus Estimates
- Middlefield Banc Corp. (MBCN) Tops Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Middlefield Banc earnings beat by $0.21, revenue topped estimates
- Middlefield Banc Q1 2025 slides showcase regional growth strategy and capital returns
- Middlefield Banc Corp. director retires after 14 years
Günlük aralık
32.00 33.67
Yıllık aralık
22.74 34.00
- Önceki kapanış
- 33.29
- Açılış
- 32.74
- Satış
- 32.35
- Alış
- 32.65
- Düşük
- 32.00
- Yüksek
- 33.67
- Hacim
- 58
- Günlük değişim
- -2.82%
- Aylık değişim
- 9.59%
- 6 aylık değişim
- 21.07%
- Yıllık değişim
- 14.11%
21 Eylül, Pazar