MBCN: Middlefield Banc Corp

32.35 USD 0.94 (2.82%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

MBCN fiyatı bugün -2.82% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 32.00 ve Yüksek fiyatı olarak 33.67 aralığında işlem gördü.

Middlefield Banc Corp hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
32.00 33.67
Yıllık aralık
22.74 34.00
Önceki kapanış
33.29
Açılış
32.74
Satış
32.35
Alış
32.65
Düşük
32.00
Yüksek
33.67
Hacim
58
Günlük değişim
-2.82%
Aylık değişim
9.59%
6 aylık değişim
21.07%
Yıllık değişim
14.11%
21 Eylül, Pazar