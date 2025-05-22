货币 / MBCN
MBCN: Middlefield Banc Corp
30.73 USD 0.01 (0.03%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日MBCN汇率已更改0.03%。当日，交易品种以低点30.58和高点31.08进行交易。
关注Middlefield Banc Corp动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
MBCN新闻
- 5 Regional Bank Stocks Exploding Higher - FVCBankcorp (NASDAQ:FVCB), Ares Capital (NASDAQ:ARCC)
- Why Middlefield Banc (MBCN) Might be Well Poised for a Surge
- Middlefield Banc (MBCN) Moves 15.4% Higher: Will This Strength Last?
- Middlefield Banc Corp. declares $0.21 quarterly dividend
- Middlefield Banc Corp. (MBCN) Could Be a Great Choice
- Middlefield Banc (MBCN) Q2 Earnings: Taking a Look at Key Metrics Versus Estimates
- Middlefield Banc Corp. (MBCN) Tops Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Middlefield Banc earnings beat by $0.21, revenue topped estimates
- Middlefield Banc Q1 2025 slides showcase regional growth strategy and capital returns
- Middlefield Banc Corp. director retires after 14 years
日范围
30.58 31.08
年范围
22.74 34.00
- 前一天收盘价
- 30.72
- 开盘价
- 30.93
- 卖价
- 30.73
- 买价
- 31.03
- 最低价
- 30.58
- 最高价
- 31.08
- 交易量
- 5
- 日变化
- 0.03%
- 月变化
- 4.10%
- 6个月变化
- 15.01%
- 年变化
- 8.40%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值