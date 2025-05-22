QuotazioniSezioni
Valute / MBCN
Tornare a Azioni

MBCN: Middlefield Banc Corp

32.35 USD 0.94 (2.82%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio MBCN ha avuto una variazione del -2.82% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 32.00 e ad un massimo di 33.67.

Segui le dinamiche di Middlefield Banc Corp. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

MBCN News

Intervallo Giornaliero
32.00 33.67
Intervallo Annuale
22.74 34.00
Chiusura Precedente
33.29
Apertura
32.74
Bid
32.35
Ask
32.65
Minimo
32.00
Massimo
33.67
Volume
58
Variazione giornaliera
-2.82%
Variazione Mensile
9.59%
Variazione Semestrale
21.07%
Variazione Annuale
14.11%
21 settembre, domenica