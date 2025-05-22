Valute / MBCN
MBCN: Middlefield Banc Corp
32.35 USD 0.94 (2.82%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio MBCN ha avuto una variazione del -2.82% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 32.00 e ad un massimo di 33.67.
Segui le dinamiche di Middlefield Banc Corp. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
MBCN News
Intervallo Giornaliero
32.00 33.67
Intervallo Annuale
22.74 34.00
- Chiusura Precedente
- 33.29
- Apertura
- 32.74
- Bid
- 32.35
- Ask
- 32.65
- Minimo
- 32.00
- Massimo
- 33.67
- Volume
- 58
- Variazione giornaliera
- -2.82%
- Variazione Mensile
- 9.59%
- Variazione Semestrale
- 21.07%
- Variazione Annuale
- 14.11%
21 settembre, domenica