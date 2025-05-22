Divisas / MBCN
MBCN: Middlefield Banc Corp
31.31 USD 0.59 (1.92%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de MBCN de hoy ha cambiado un 1.92%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 30.58, mientras que el máximo ha alcanzado 31.31.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Middlefield Banc Corp. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
MBCN News
- 5 Regional Bank Stocks Exploding Higher - FVCBankcorp (NASDAQ:FVCB), Ares Capital (NASDAQ:ARCC)
- Why Middlefield Banc (MBCN) Might be Well Poised for a Surge
- Middlefield Banc (MBCN) Moves 15.4% Higher: Will This Strength Last?
- Middlefield Banc Corp. declares $0.21 quarterly dividend
- Middlefield Banc Corp. (MBCN) Could Be a Great Choice
- Middlefield Banc (MBCN) Q2 Earnings: Taking a Look at Key Metrics Versus Estimates
- Middlefield Banc Corp. (MBCN) Tops Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Middlefield Banc earnings beat by $0.21, revenue topped estimates
- Middlefield Banc Q1 2025 slides showcase regional growth strategy and capital returns
- Middlefield Banc Corp. director retires after 14 years
Rango diario
30.58 31.31
Rango anual
22.74 34.00
- Cierres anteriores
- 30.72
- Open
- 30.93
- Bid
- 31.31
- Ask
- 31.61
- Low
- 30.58
- High
- 31.31
- Volumen
- 12
- Cambio diario
- 1.92%
- Cambio mensual
- 6.06%
- Cambio a 6 meses
- 17.18%
- Cambio anual
- 10.44%
