LQDA: Liquidia Corporation
25.20 USD 0.20 (0.80%)
Setor: Cuidados de saúde Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do LQDA para hoje mudou para 0.80%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 24.81 e o mais alto foi 25.38.
Veja a dinâmica do par de moedas Liquidia Corporation. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Faixa diária
24.81 25.38
Faixa anual
9.72 29.94
- Fechamento anterior
- 25.00
- Open
- 25.03
- Bid
- 25.20
- Ask
- 25.50
- Low
- 24.81
- High
- 25.38
- Volume
- 1.663 K
- Mudança diária
- 0.80%
- Mudança mensal
- -12.80%
- Mudança de 6 meses
- 70.96%
- Mudança anual
- 153.78%
