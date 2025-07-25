クォートセクション
LQDA
LQDA: Liquidia Corporation

24.67 USD 0.33 (1.32%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

LQDAの今日の為替レートは、-1.32%変化しました。日中、通貨は1あたり24.63の安値と25.38の高値で取引されました。

Liquidia Corporationダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
24.63 25.38
1年のレンジ
9.72 29.94
以前の終値
25.00
始値
25.03
買値
24.67
買値
24.97
安値
24.63
高値
25.38
出来高
5.072 K
1日の変化
-1.32%
1ヶ月の変化
-14.64%
6ヶ月の変化
67.37%
1年の変化
148.44%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K