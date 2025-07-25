通貨 / LQDA
LQDA: Liquidia Corporation
24.67 USD 0.33 (1.32%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
LQDAの今日の為替レートは、-1.32%変化しました。日中、通貨は1あたり24.63の安値と25.38の高値で取引されました。
Liquidia Corporationダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
LQDA News
1日のレンジ
24.63 25.38
1年のレンジ
9.72 29.94
- 以前の終値
- 25.00
- 始値
- 25.03
- 買値
- 24.67
- 買値
- 24.97
- 安値
- 24.63
- 高値
- 25.38
- 出来高
- 5.072 K
- 1日の変化
- -1.32%
- 1ヶ月の変化
- -14.64%
- 6ヶ月の変化
- 67.37%
- 1年の変化
- 148.44%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K