FiyatlarBölümler
Dövizler / LQDA
Geri dön - Hisse senetleri

LQDA: Liquidia Corporation

23.78 USD 0.89 (3.61%)
Sektör: Sağlık hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

LQDA fiyatı bugün -3.61% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 23.50 ve Yüksek fiyatı olarak 24.80 aralığında işlem gördü.

Liquidia Corporation hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

LQDA haberleri

Günlük aralık
23.50 24.80
Yıllık aralık
9.72 29.94
Önceki kapanış
24.67
Açılış
24.76
Satış
23.78
Alış
24.08
Düşük
23.50
Yüksek
24.80
Hacim
6.240 K
Günlük değişim
-3.61%
Aylık değişim
-17.72%
6 aylık değişim
61.33%
Yıllık değişim
139.48%
21 Eylül, Pazar