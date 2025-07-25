Dövizler / LQDA
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
LQDA: Liquidia Corporation
23.78 USD 0.89 (3.61%)
Sektör: Sağlık hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
LQDA fiyatı bugün -3.61% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 23.50 ve Yüksek fiyatı olarak 24.80 aralığında işlem gördü.
Liquidia Corporation hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
LQDA haberleri
- UBS, IPF fırsatı nedeniyle United Therapeutics hissesinde Al tavsiyesini koruyor
- United Therapeutics stock maintains Buy rating at UBS on IPF opportunity
- Stock Market Hits New Highs On Google, Broadcom, Jobs Report: Weekly Review
- Liquidia: My Last Sell Call Backfired, But I'd Still Preach Caution On PAH Success (LQDA)
- UTHR Stock Hits Record High on Tyvaso Meeting IPF Study Goals
- Manning of Liquidia sells $18.9 million in LQDA stock
- Why United Therapeutics Catapulted 38%, Pulling Insmed, Liquidia With It
- Liquidia Technologies stock hits 52-week high at $28.08
- Jefferies initiates Liquidia stock with Buy rating, $43 price target
- Liquidia Technologies stock hits 52-week high at 25.19 USD
- Liquidia Analysts Raise Their Forecasts Following Q2 Results - Liquidia (NASDAQ:LQDA)
- Liquidia stock price target raised to $49 from $40 at BTIG
- Liquidia stock price target raised to $41 from $33 at Raymond James
- Liquidia stock price target raised to $31 by Wells Fargo on strong launch
- Liquidia Technologies, Inc. (LQDA) Reports Q2 Loss, Beats Revenue Estimates
- Why Is Liquidia Stock Trading Higher On Tuesday? - Liquidia (NASDAQ:LQDA)
- Liquidia Shoots Higher, But At-Risk Launch Could Come Back To Haunt It
- Liquidia Q2 2025 slides: Yutrepia launch drives 141% revenue growth amid widening losses
- Liquidia Technologies earnings missed by $0.07, revenue topped estimates
- Liquidia: Uncertainty Has Always Been A Buying Opportunity (LQDA)
- Liquidia Technologies stock hits 52-week high at 20.33 USD
- Vericel Corporation (VCEL) Reports Q2 Loss, Lags Revenue Estimates
- United Therapeutics EVP Mahon sells $3.3m in shares
- Liquidia Technologies stock hits 52-week high at 19.46 USD
Günlük aralık
23.50 24.80
Yıllık aralık
9.72 29.94
- Önceki kapanış
- 24.67
- Açılış
- 24.76
- Satış
- 23.78
- Alış
- 24.08
- Düşük
- 23.50
- Yüksek
- 24.80
- Hacim
- 6.240 K
- Günlük değişim
- -3.61%
- Aylık değişim
- -17.72%
- 6 aylık değişim
- 61.33%
- Yıllık değişim
- 139.48%
21 Eylül, Pazar