Währungen / LQDA
LQDA: Liquidia Corporation

24.67 USD 0.33 (1.32%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von LQDA hat sich für heute um -1.32% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 24.63 bis zu einem Hoch von 25.38 gehandelt.

Verfolgen Sie die Liquidia Corporation-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
24.63 25.38
Jahresspanne
9.72 29.94
Vorheriger Schlusskurs
25.00
Eröffnung
25.03
Bid
24.67
Ask
24.97
Tief
24.63
Hoch
25.38
Volumen
5.072 K
Tagesänderung
-1.32%
Monatsänderung
-14.64%
6-Monatsänderung
67.37%
Jahresänderung
148.44%
