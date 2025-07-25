Währungen / LQDA
LQDA: Liquidia Corporation
24.67 USD 0.33 (1.32%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von LQDA hat sich für heute um -1.32% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 24.63 bis zu einem Hoch von 25.38 gehandelt.
Verfolgen Sie die Liquidia Corporation-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
LQDA News
Tagesspanne
24.63 25.38
Jahresspanne
9.72 29.94
- Vorheriger Schlusskurs
- 25.00
- Eröffnung
- 25.03
- Bid
- 24.67
- Ask
- 24.97
- Tief
- 24.63
- Hoch
- 25.38
- Volumen
- 5.072 K
- Tagesänderung
- -1.32%
- Monatsänderung
- -14.64%
- 6-Monatsänderung
- 67.37%
- Jahresänderung
- 148.44%
