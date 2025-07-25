Валюты / LQDA
LQDA: Liquidia Corporation
26.03 USD 0.74 (2.76%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс LQDA за сегодня изменился на -2.76%. При этом минимальная цена на торгах достигала 26.00, а максимальная — 27.99.
Следите за динамикой Liquidia Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Дневной диапазон
26.00 27.99
Годовой диапазон
9.72 29.94
- Предыдущее закрытие
- 26.77
- Open
- 26.59
- Bid
- 26.03
- Ask
- 26.33
- Low
- 26.00
- High
- 27.99
- Объем
- 4.391 K
- Дневное изменение
- -2.76%
- Месячное изменение
- -9.93%
- 6-месячное изменение
- 76.59%
- Годовое изменение
- 162.13%
