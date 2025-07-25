КотировкиРазделы
LQDA: Liquidia Corporation

26.03 USD 0.74 (2.76%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс LQDA за сегодня изменился на -2.76%. При этом минимальная цена на торгах достигала 26.00, а максимальная — 27.99.

Следите за динамикой Liquidia Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Новости LQDA

Дневной диапазон
26.00 27.99
Годовой диапазон
9.72 29.94
Предыдущее закрытие
26.77
Open
26.59
Bid
26.03
Ask
26.33
Low
26.00
High
27.99
Объем
4.391 K
Дневное изменение
-2.76%
Месячное изменение
-9.93%
6-месячное изменение
76.59%
Годовое изменение
162.13%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.