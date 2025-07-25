Devises / LQDA
LQDA: Liquidia Corporation
23.78 USD 0.89 (3.61%)
Secteur: Soins de Santé Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de LQDA a changé de -3.61% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 23.50 et à un maximum de 24.80.
Suivez la dynamique Liquidia Corporation. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
LQDA Nouvelles
- United Therapeutics stock maintains Buy rating at UBS on IPF opportunity
- Stock Market Hits New Highs On Google, Broadcom, Jobs Report: Weekly Review
- Liquidia: My Last Sell Call Backfired, But I'd Still Preach Caution On PAH Success (LQDA)
- UTHR Stock Hits Record High on Tyvaso Meeting IPF Study Goals
- Manning of Liquidia sells $18.9 million in LQDA stock
- Why United Therapeutics Catapulted 38%, Pulling Insmed, Liquidia With It
- Liquidia Technologies stock hits 52-week high at $28.08
- Jefferies initiates Liquidia stock with Buy rating, $43 price target
- Liquidia Technologies stock hits 52-week high at 25.19 USD
- Liquidia Analysts Raise Their Forecasts Following Q2 Results - Liquidia (NASDAQ:LQDA)
- Liquidia stock price target raised to $49 from $40 at BTIG
- Liquidia stock price target raised to $41 from $33 at Raymond James
- Liquidia stock price target raised to $31 by Wells Fargo on strong launch
- Liquidia Technologies, Inc. (LQDA) Reports Q2 Loss, Beats Revenue Estimates
- Why Is Liquidia Stock Trading Higher On Tuesday? - Liquidia (NASDAQ:LQDA)
- Liquidia Shoots Higher, But At-Risk Launch Could Come Back To Haunt It
- Liquidia Q2 2025 slides: Yutrepia launch drives 141% revenue growth amid widening losses
- Liquidia Technologies earnings missed by $0.07, revenue topped estimates
- Liquidia: Uncertainty Has Always Been A Buying Opportunity (LQDA)
- Liquidia Technologies stock hits 52-week high at 20.33 USD
- Vericel Corporation (VCEL) Reports Q2 Loss, Lags Revenue Estimates
- United Therapeutics EVP Mahon sells $3.3m in shares
- Liquidia Technologies stock hits 52-week high at 19.46 USD
- Arquitos Capital Management Q2 2025 Investor Letter
Range quotidien
23.50 24.80
Range Annuel
9.72 29.94
- Clôture Précédente
- 24.67
- Ouverture
- 24.76
- Bid
- 23.78
- Ask
- 24.08
- Plus Bas
- 23.50
- Plus Haut
- 24.80
- Volume
- 6.240 K
- Changement quotidien
- -3.61%
- Changement Mensuel
- -17.72%
- Changement à 6 Mois
- 61.33%
- Changement Annuel
- 139.48%
20 septembre, samedi