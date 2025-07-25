Valute / LQDA
LQDA: Liquidia Corporation
23.78 USD 0.89 (3.61%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio LQDA ha avuto una variazione del -3.61% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 23.50 e ad un massimo di 24.80.
Segui le dinamiche di Liquidia Corporation. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
LQDA News
Intervallo Giornaliero
23.50 24.80
Intervallo Annuale
9.72 29.94
- Chiusura Precedente
- 24.67
- Apertura
- 24.76
- Bid
- 23.78
- Ask
- 24.08
- Minimo
- 23.50
- Massimo
- 24.80
- Volume
- 6.240 K
- Variazione giornaliera
- -3.61%
- Variazione Mensile
- -17.72%
- Variazione Semestrale
- 61.33%
- Variazione Annuale
- 139.48%
20 settembre, sabato