LQDA: Liquidia Corporation

23.78 USD 0.89 (3.61%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio LQDA ha avuto una variazione del -3.61% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 23.50 e ad un massimo di 24.80.

Segui le dinamiche di Liquidia Corporation. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
23.50 24.80
Intervallo Annuale
9.72 29.94
Chiusura Precedente
24.67
Apertura
24.76
Bid
23.78
Ask
24.08
Minimo
23.50
Massimo
24.80
Volume
6.240 K
Variazione giornaliera
-3.61%
Variazione Mensile
-17.72%
Variazione Semestrale
61.33%
Variazione Annuale
139.48%
