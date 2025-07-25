货币 / LQDA
LQDA: Liquidia Corporation
26.59 USD 0.56 (2.15%)
版块: 医疗保健 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日LQDA汇率已更改2.15%。当日，交易品种以低点25.81和高点26.62进行交易。
关注Liquidia Corporation动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
日范围
25.81 26.62
年范围
9.72 29.94
- 前一天收盘价
- 26.03
- 开盘价
- 26.05
- 卖价
- 26.59
- 买价
- 26.89
- 最低价
- 25.81
- 最高价
- 26.62
- 交易量
- 1.116 K
- 日变化
- 2.15%
- 月变化
- -7.99%
- 6个月变化
- 80.39%
- 年变化
- 167.77%
