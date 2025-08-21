Moedas / L
L: Loews Corporation
97.00 USD 0.22 (0.23%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do L para hoje mudou para 0.23%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 95.95 e o mais alto foi 97.00.
Veja a dinâmica do par de moedas Loews Corporation. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Faixa diária
95.95 97.00
Faixa anual
75.17 98.33
- Fechamento anterior
- 96.78
- Open
- 96.54
- Bid
- 97.00
- Ask
- 97.30
- Low
- 95.95
- High
- 97.00
- Volume
- 19
- Mudança diária
- 0.23%
- Mudança mensal
- 0.49%
- Mudança de 6 meses
- 5.29%
- Mudança anual
- 22.83%
