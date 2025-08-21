通貨 / L
L: Loews Corporation
97.06 USD 0.28 (0.29%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
Lの今日の為替レートは、0.29%変化しました。日中、通貨は1あたり95.95の安値と97.49の高値で取引されました。
Loews Corporationダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
1日のレンジ
95.95 97.49
1年のレンジ
75.17 98.33
- 以前の終値
- 96.78
- 始値
- 96.54
- 買値
- 97.06
- 買値
- 97.36
- 安値
- 95.95
- 高値
- 97.49
- 出来高
- 875
- 1日の変化
- 0.29%
- 1ヶ月の変化
- 0.55%
- 6ヶ月の変化
- 5.35%
- 1年の変化
- 22.91%
