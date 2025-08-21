Valute / L
L: Loews Corporation
96.64 USD 0.42 (0.43%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio L ha avuto una variazione del -0.43% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 96.51 e ad un massimo di 97.24.
Segui le dinamiche di Loews Corporation. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
96.51 97.24
Intervallo Annuale
75.17 98.33
- Chiusura Precedente
- 97.06
- Apertura
- 97.16
- Bid
- 96.64
- Ask
- 96.94
- Minimo
- 96.51
- Massimo
- 97.24
- Volume
- 1.148 K
- Variazione giornaliera
- -0.43%
- Variazione Mensile
- 0.11%
- Variazione Semestrale
- 4.90%
- Variazione Annuale
- 22.38%
20 settembre, sabato