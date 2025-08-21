QuotazioniSezioni
L: Loews Corporation

96.64 USD 0.42 (0.43%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio L ha avuto una variazione del -0.43% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 96.51 e ad un massimo di 97.24.

Segui le dinamiche di Loews Corporation. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
96.51 97.24
Intervallo Annuale
75.17 98.33
Chiusura Precedente
97.06
Apertura
97.16
Bid
96.64
Ask
96.94
Minimo
96.51
Massimo
97.24
Volume
1.148 K
Variazione giornaliera
-0.43%
Variazione Mensile
0.11%
Variazione Semestrale
4.90%
Variazione Annuale
22.38%
