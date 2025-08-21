Валюты / L
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
L: Loews Corporation
95.90 USD 1.04 (1.07%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс L за сегодня изменился на -1.07%. При этом минимальная цена на торгах достигала 95.71, а максимальная — 96.79.
Следите за динамикой Loews Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости L
- SPY ETF News, 9/16/2025 - TipRanks.com
- Акции Loews Corp достигли исторического максимума в $97,81
- Loews Corp stock reaches all-time high at 97.81 USD
- VOO ETF News, 9/11/2025 - TipRanks.com
- SPY ETF News, 9/10/2025 - TipRanks.com
- VOO ETF News, 9/8/2025 - TipRanks.com
- SPY ETF News, 9/5/2025 - TipRanks.com
- Loews stock hits all-time high of 97.44 USD
- SPY ETF News, 9/3/2025 - TipRanks.com
- The companies where investors have the highest hopes and dreams have some predictable, and surprising, results
- VOO ETF News, 9/3/2025 - TipRanks.com
- Loews Corporation (L) Stock: A Valuable Conglomerate
- SPY ETF News, 9/1/2025 - TipRanks.com
- SPY ETF News, 8/29/2025 - TipRanks.com
- SPY ETF News, 8/28/2025 - TipRanks.com
- SPY ETF News, 8/27/2025 - TipRanks.com
- VOO ETF News, 8/26/2025 - TipRanks.com
- VOO ETF News, 8/25/2025 - TipRanks.com
- Canada stocks higher at close of trade; S&P/TSX Composite up 0.99%
- Loews Corp stock hits all-time high at 97.17 USD
- SPY ETF News, 8/22/2025 - TipRanks.com
- VOO ETF News, 8/22/2025 - TipRanks.com
- SPY ETF News, 8/21/2025 - TipRanks.com
- VOO ETF News, 8/21/2025 - TipRanks.com
Дневной диапазон
95.71 96.79
Годовой диапазон
75.17 98.33
- Предыдущее закрытие
- 96.94
- Open
- 96.79
- Bid
- 95.90
- Ask
- 96.20
- Low
- 95.71
- High
- 96.79
- Объем
- 968
- Дневное изменение
- -1.07%
- Месячное изменение
- -0.65%
- 6-месячное изменение
- 4.09%
- Годовое изменение
- 21.44%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.