L: Loews Corporation
96.64 USD 0.42 (0.43%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de L a changé de -0.43% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 96.51 et à un maximum de 97.24.
Suivez la dynamique Loews Corporation. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
L Nouvelles
- L’action de Loews Corp atteint un niveau record à 97,81 USD
- Loews Corp stock reaches all-time high at 97.81 USD
- Loews stock hits all-time high of 97.44 USD
- The companies where investors have the highest hopes and dreams have some predictable, and surprising, results
- Loews Corporation (L) Stock: A Valuable Conglomerate
- Loews Corp stock hits all-time high at 97.17 USD
Range quotidien
96.51 97.24
Range Annuel
75.17 98.33
- Clôture Précédente
- 97.06
- Ouverture
- 97.16
- Bid
- 96.64
- Ask
- 96.94
- Plus Bas
- 96.51
- Plus Haut
- 97.24
- Volume
- 1.148 K
- Changement quotidien
- -0.43%
- Changement Mensuel
- 0.11%
- Changement à 6 Mois
- 4.90%
- Changement Annuel
- 22.38%
20 septembre, samedi