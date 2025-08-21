KurseKategorien
Währungen / L
Zurück zum Aktien

L: Loews Corporation

97.06 USD 0.28 (0.29%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von L hat sich für heute um 0.29% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 95.95 bis zu einem Hoch von 97.49 gehandelt.

Verfolgen Sie die Loews Corporation-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

L News

Tagesspanne
95.95 97.49
Jahresspanne
75.17 98.33
Vorheriger Schlusskurs
96.78
Eröffnung
96.54
Bid
97.06
Ask
97.36
Tief
95.95
Hoch
97.49
Volumen
875
Tagesänderung
0.29%
Monatsänderung
0.55%
6-Monatsänderung
5.35%
Jahresänderung
22.91%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K