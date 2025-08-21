Währungen / L
L: Loews Corporation
97.06 USD 0.28 (0.29%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von L hat sich für heute um 0.29% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 95.95 bis zu einem Hoch von 97.49 gehandelt.
Verfolgen Sie die Loews Corporation-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
95.95 97.49
Jahresspanne
75.17 98.33
- Vorheriger Schlusskurs
- 96.78
- Eröffnung
- 96.54
- Bid
- 97.06
- Ask
- 97.36
- Tief
- 95.95
- Hoch
- 97.49
- Volumen
- 875
- Tagesänderung
- 0.29%
- Monatsänderung
- 0.55%
- 6-Monatsänderung
- 5.35%
- Jahresänderung
- 22.91%
