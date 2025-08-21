Dövizler / L
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
L: Loews Corporation
96.64 USD 0.42 (0.43%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
L fiyatı bugün -0.43% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 96.51 ve Yüksek fiyatı olarak 97.24 aralığında işlem gördü.
Loews Corporation hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
L haberleri
- SPY ETF News, 9/17/2025 - TipRanks.com
- SPY ETF News, 9/16/2025 - TipRanks.com
- Loews Corp hisseleri 97,81 dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı
- Loews Corp stock reaches all-time high at 97.81 USD
- VOO ETF News, 9/11/2025 - TipRanks.com
- SPY ETF News, 9/10/2025 - TipRanks.com
- VOO ETF News, 9/8/2025 - TipRanks.com
- SPY ETF News, 9/5/2025 - TipRanks.com
- Loews stock hits all-time high of 97.44 USD
- SPY ETF News, 9/3/2025 - TipRanks.com
- The companies where investors have the highest hopes and dreams have some predictable, and surprising, results
- VOO ETF News, 9/3/2025 - TipRanks.com
- Loews Corporation (L) Stock: A Valuable Conglomerate
- SPY ETF News, 9/1/2025 - TipRanks.com
- SPY ETF News, 8/29/2025 - TipRanks.com
- SPY ETF News, 8/28/2025 - TipRanks.com
- SPY ETF News, 8/27/2025 - TipRanks.com
- VOO ETF News, 8/26/2025 - TipRanks.com
- VOO ETF News, 8/25/2025 - TipRanks.com
- Canada stocks higher at close of trade; S&P/TSX Composite up 0.99%
- Loews Corp stock hits all-time high at 97.17 USD
- SPY ETF News, 8/22/2025 - TipRanks.com
- VOO ETF News, 8/22/2025 - TipRanks.com
- SPY ETF News, 8/21/2025 - TipRanks.com
Günlük aralık
96.51 97.24
Yıllık aralık
75.17 98.33
- Önceki kapanış
- 97.06
- Açılış
- 97.16
- Satış
- 96.64
- Alış
- 96.94
- Düşük
- 96.51
- Yüksek
- 97.24
- Hacim
- 1.148 K
- Günlük değişim
- -0.43%
- Aylık değişim
- 0.11%
- 6 aylık değişim
- 4.90%
- Yıllık değişim
- 22.38%
21 Eylül, Pazar