L: Loews Corporation

96.64 USD 0.42 (0.43%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

L fiyatı bugün -0.43% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 96.51 ve Yüksek fiyatı olarak 97.24 aralığında işlem gördü.

Loews Corporation hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
96.51 97.24
Yıllık aralık
75.17 98.33
Önceki kapanış
97.06
Açılış
97.16
Satış
96.64
Alış
96.94
Düşük
96.51
Yüksek
97.24
Hacim
1.148 K
Günlük değişim
-0.43%
Aylık değişim
0.11%
6 aylık değişim
4.90%
Yıllık değişim
22.38%
21 Eylül, Pazar