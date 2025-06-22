Moedas / KIE
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
KIE: SPDR S&P Insurance ETF
58.64 USD 0.51 (0.88%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do KIE para hoje mudou para 0.88%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 58.04 e o mais alto foi 58.88.
Veja a dinâmica do par de moedas SPDR S&P Insurance ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
KIE Notícias
- Ações europeias recuam marginalmente; reunião do Fed e dados econômicos em foco
- European stocks slip marginally; Fed meeting, economic data in focus
- Kier Group aumenta dividendo em 38%, registra receita de £4,1 bilhões e carteira recorde
- Kier Group lifts dividend 38%, posts £4.1 bln revenue, record £11 bln order book
- U.S. P&C Insurers Approached Peak Profitability In Stellar Q2
- Key Takeaways From Equity Earnings Calls: Q2 2025
- Stock Market Today: Dow, S&P 500 Pick Up Steam; A Fiber-Optics Name Roars Higher, Gap Gets A Makeover (Live Coverage)
- Keeping Cool In Volatile Markets: The Upside Of Defensive Equity Strategies
- Should You Invest in the SPDR S&P Insurance ETF (KIE)?
- Above The Noise: Positive Signs For U.S. Economy And Markets
- 2025 U.S. P&C Insurance Market Report Projects Stability Amid Broader Volatility
- A Dynamic Market Creates New Sectoral Diversification Opportunities
- Kingstone Stock: Record Q2 Earnings And Raised Outlook, Buy (NASDAQ:KINS)
- Support For Stocks Builds Despite Mixed Data
- U.S. Investor Risk Aversion Returns, Expectations Of Losses Deepen In August
- Retail Investors Boost U.S. Equity Buying, Institutions Slow Stock Selling In July
- Is SPDR S&P Insurance ETF (KIE) a Strong ETF Right Now?
- FTSE 100 today: Index, pound drop; Centrica gains on Sizewell C stake;Compass rise
- KIE: Same Multiple On Larger Cap ETFs
- Kier CEO Davies to retire in October, shares fall; FY25 results to be in line
- Kier Group CEO Andrew Davies to retire, Stuart Togwell to succeed
- Financials Start Q2 ’25 Earnings With Bang; Expect Another Solid S&P 500 Earnings Quarter
- U.S. Investor Risk Appetite Returns In July, Yet Bearish Stock Outlook Persists
- Weekly Commentary: Back For A Second Attempt
Faixa diária
58.04 58.88
Faixa anual
52.37 62.44
- Fechamento anterior
- 58.13
- Open
- 58.04
- Bid
- 58.64
- Ask
- 58.94
- Low
- 58.04
- High
- 58.88
- Volume
- 1.699 K
- Mudança diária
- 0.88%
- Mudança mensal
- 0.33%
- Mudança de 6 meses
- -3.51%
- Mudança anual
- 3.53%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
- $49.2 bilh
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $151.0 bilh