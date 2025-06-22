Währungen / KIE
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
KIE: SPDR S&P Insurance ETF
58.95 USD 0.31 (0.53%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von KIE hat sich für heute um 0.53% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 58.46 bis zu einem Hoch von 59.02 gehandelt.
Verfolgen Sie die SPDR S&P Insurance ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
KIE News
- Opportunities In Insurance Sector: RenaissanceRe And Its Financial Instruments (NYSE:RNR)
- Opportunities In The Insurance Sector (Part 3): W. R. Berkley's Baby Bonds (NYSE:WRB)
- European stocks slip marginally; Fed meeting, economic data in focus
- Kier Group lifts dividend 38%, posts £4.1 bln revenue, record £11 bln order book
- U.S. P&C Insurers Approached Peak Profitability In Stellar Q2
- Key Takeaways From Equity Earnings Calls: Q2 2025
- Stock Market Today: Dow, S&P 500 Pick Up Steam; A Fiber-Optics Name Roars Higher, Gap Gets A Makeover (Live Coverage)
- Keeping Cool In Volatile Markets: The Upside Of Defensive Equity Strategies
- Should You Invest in the SPDR S&P Insurance ETF (KIE)?
- Above The Noise: Positive Signs For U.S. Economy And Markets
- 2025 U.S. P&C Insurance Market Report Projects Stability Amid Broader Volatility
- A Dynamic Market Creates New Sectoral Diversification Opportunities
- Kingstone Stock: Record Q2 Earnings And Raised Outlook, Buy (NASDAQ:KINS)
- Support For Stocks Builds Despite Mixed Data
- U.S. Investor Risk Aversion Returns, Expectations Of Losses Deepen In August
- Retail Investors Boost U.S. Equity Buying, Institutions Slow Stock Selling In July
- Is SPDR S&P Insurance ETF (KIE) a Strong ETF Right Now?
- FTSE 100 today: Index, pound drop; Centrica gains on Sizewell C stake;Compass rise
- KIE: Same Multiple On Larger Cap ETFs
- Kier CEO Davies to retire in October, shares fall; FY25 results to be in line
- Kier Group CEO Andrew Davies to retire, Stuart Togwell to succeed
- Financials Start Q2 ’25 Earnings With Bang; Expect Another Solid S&P 500 Earnings Quarter
- U.S. Investor Risk Appetite Returns In July, Yet Bearish Stock Outlook Persists
- Weekly Commentary: Back For A Second Attempt
Tagesspanne
58.46 59.02
Jahresspanne
52.37 62.44
- Vorheriger Schlusskurs
- 58.64
- Eröffnung
- 58.47
- Bid
- 58.95
- Ask
- 59.25
- Tief
- 58.46
- Hoch
- 59.02
- Volumen
- 2.003 K
- Tagesänderung
- 0.53%
- Monatsänderung
- 0.86%
- 6-Monatsänderung
- -2.99%
- Jahresänderung
- 4.08%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
- 266.4 K
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
- 98.7 K
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
- -225.1 K
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
- 17.8 K
- Erw
- Vorh
- 25.5 K