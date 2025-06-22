KurseKategorien
KIE: SPDR S&P Insurance ETF

58.95 USD 0.31 (0.53%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von KIE hat sich für heute um 0.53% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 58.46 bis zu einem Hoch von 59.02 gehandelt.

Verfolgen Sie die SPDR S&P Insurance ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
58.46 59.02
Jahresspanne
52.37 62.44
Vorheriger Schlusskurs
58.64
Eröffnung
58.47
Bid
58.95
Ask
59.25
Tief
58.46
Hoch
59.02
Volumen
2.003 K
Tagesänderung
0.53%
Monatsänderung
0.86%
6-Monatsänderung
-2.99%
Jahresänderung
4.08%
