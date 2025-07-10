通貨 / KIE
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
KIE: SPDR S&P Insurance ETF
58.64 USD 0.51 (0.88%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
KIEの今日の為替レートは、0.88%変化しました。日中、通貨は1あたり58.04の安値と58.88の高値で取引されました。
SPDR S&P Insurance ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
KIE News
- Opportunities In The Insurance Sector (Part 3): W. R. Berkley's Baby Bonds (NYSE:WRB)
- 欧州株式、小幅下落；FRB会合と経済指標に注目
- European stocks slip marginally; Fed meeting, economic data in focus
- キア・グループ、配当金を38%増額、41億ポンドの売上と過去最高の110億ポンドの受注残高を計上
- Kier Group lifts dividend 38%, posts £4.1 bln revenue, record £11 bln order book
- U.S. P&C Insurers Approached Peak Profitability In Stellar Q2
- Key Takeaways From Equity Earnings Calls: Q2 2025
- Stock Market Today: Dow, S&P 500 Pick Up Steam; A Fiber-Optics Name Roars Higher, Gap Gets A Makeover (Live Coverage)
- Keeping Cool In Volatile Markets: The Upside Of Defensive Equity Strategies
- Should You Invest in the SPDR S&P Insurance ETF (KIE)?
- Above The Noise: Positive Signs For U.S. Economy And Markets
- 2025 U.S. P&C Insurance Market Report Projects Stability Amid Broader Volatility
- A Dynamic Market Creates New Sectoral Diversification Opportunities
- Kingstone Stock: Record Q2 Earnings And Raised Outlook, Buy (NASDAQ:KINS)
- Support For Stocks Builds Despite Mixed Data
- U.S. Investor Risk Aversion Returns, Expectations Of Losses Deepen In August
- Retail Investors Boost U.S. Equity Buying, Institutions Slow Stock Selling In July
- Is SPDR S&P Insurance ETF (KIE) a Strong ETF Right Now?
- FTSE 100 today: Index, pound drop; Centrica gains on Sizewell C stake;Compass rise
- KIE: Same Multiple On Larger Cap ETFs
- Kier CEO Davies to retire in October, shares fall; FY25 results to be in line
- Kier Group CEO Andrew Davies to retire, Stuart Togwell to succeed
- Financials Start Q2 ’25 Earnings With Bang; Expect Another Solid S&P 500 Earnings Quarter
- U.S. Investor Risk Appetite Returns In July, Yet Bearish Stock Outlook Persists
1日のレンジ
58.04 58.88
1年のレンジ
52.37 62.44
- 以前の終値
- 58.13
- 始値
- 58.04
- 買値
- 58.64
- 買値
- 58.94
- 安値
- 58.04
- 高値
- 58.88
- 出来高
- 1.699 K
- 1日の変化
- 0.88%
- 1ヶ月の変化
- 0.33%
- 6ヶ月の変化
- -3.51%
- 1年の変化
- 3.53%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K