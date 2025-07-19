FiyatlarBölümler
KIE: SPDR S&P Insurance ETF

58.93 USD 0.29 (0.49%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

KIE fiyatı bugün 0.49% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 58.41 ve Yüksek fiyatı olarak 59.09 aralığında işlem gördü.

SPDR S&P Insurance ETF hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
58.41 59.09
Yıllık aralık
52.37 62.44
Önceki kapanış
58.64
Açılış
58.80
Satış
58.93
Alış
59.23
Düşük
58.41
Yüksek
59.09
Hacim
3.986 K
Günlük değişim
0.49%
Aylık değişim
0.82%
6 aylık değişim
-3.03%
Yıllık değişim
4.04%
21 Eylül, Pazar