Валюты / KIE
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
KIE: SPDR S&P Insurance ETF
57.80 USD 0.64 (1.10%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс KIE за сегодня изменился на -1.10%. При этом минимальная цена на торгах достигала 57.58, а максимальная — 58.28.
Следите за динамикой SPDR S&P Insurance ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости KIE
- European stocks slip marginally; Fed meeting, economic data in focus
- Kier Group повышает дивиденды на 38%, сообщает о выручке в £4,1 млрд
- Kier Group lifts dividend 38%, posts £4.1 bln revenue, record £11 bln order book
- U.S. P&C Insurers Approached Peak Profitability In Stellar Q2
- Key Takeaways From Equity Earnings Calls: Q2 2025
- Stock Market Today: Dow, S&P 500 Pick Up Steam; A Fiber-Optics Name Roars Higher, Gap Gets A Makeover (Live Coverage)
- Keeping Cool In Volatile Markets: The Upside Of Defensive Equity Strategies
- Should You Invest in the SPDR S&P Insurance ETF (KIE)?
- Above The Noise: Positive Signs For U.S. Economy And Markets
- 2025 U.S. P&C Insurance Market Report Projects Stability Amid Broader Volatility
- A Dynamic Market Creates New Sectoral Diversification Opportunities
- Kingstone Stock: Record Q2 Earnings And Raised Outlook, Buy (NASDAQ:KINS)
- Support For Stocks Builds Despite Mixed Data
- U.S. Investor Risk Aversion Returns, Expectations Of Losses Deepen In August
- Retail Investors Boost U.S. Equity Buying, Institutions Slow Stock Selling In July
- Is SPDR S&P Insurance ETF (KIE) a Strong ETF Right Now?
- FTSE 100 today: Index, pound drop; Centrica gains on Sizewell C stake;Compass rise
- KIE: Same Multiple On Larger Cap ETFs
- Kier CEO Davies to retire in October, shares fall; FY25 results to be in line
- Kier Group CEO Andrew Davies to retire, Stuart Togwell to succeed
- Financials Start Q2 ’25 Earnings With Bang; Expect Another Solid S&P 500 Earnings Quarter
- U.S. Investor Risk Appetite Returns In July, Yet Bearish Stock Outlook Persists
- Weekly Commentary: Back For A Second Attempt
- U.S. Policy Implicates Rebuilding Costs
Дневной диапазон
57.58 58.28
Годовой диапазон
52.37 62.44
- Предыдущее закрытие
- 58.44
- Open
- 58.28
- Bid
- 57.80
- Ask
- 58.10
- Low
- 57.58
- High
- 58.28
- Объем
- 3.940 K
- Дневное изменение
- -1.10%
- Месячное изменение
- -1.11%
- 6-месячное изменение
- -4.89%
- Годовое изменение
- 2.05%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
- 1.307 млн
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.429 млн
12:30
USD
- Акт.
- 1.312 млн
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.362 млн
12:30
USD
- Акт.
- -8.5%
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 3.4%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.