KIE: SPDR S&P Insurance ETF

57.80 USD 0.64 (1.10%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс KIE за сегодня изменился на -1.10%. При этом минимальная цена на торгах достигала 57.58, а максимальная — 58.28.

Следите за динамикой SPDR S&P Insurance ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
57.58 58.28
Годовой диапазон
52.37 62.44
Предыдущее закрытие
58.44
Open
58.28
Bid
57.80
Ask
58.10
Low
57.58
High
58.28
Объем
3.940 K
Дневное изменение
-1.10%
Месячное изменение
-1.11%
6-месячное изменение
-4.89%
Годовое изменение
2.05%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
1.307 млн
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.429 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
1.312 млн
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.362 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
-8.5%
Прог.
-6.4%
Пред.
3.4%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.