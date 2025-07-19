Valute / KIE
KIE: SPDR S&P Insurance ETF
58.93 USD 0.29 (0.49%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio KIE ha avuto una variazione del 0.49% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 58.41 e ad un massimo di 59.09.
Segui le dinamiche di SPDR S&P Insurance ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
58.41 59.09
Intervallo Annuale
52.37 62.44
- Chiusura Precedente
- 58.64
- Apertura
- 58.80
- Bid
- 58.93
- Ask
- 59.23
- Minimo
- 58.41
- Massimo
- 59.09
- Volume
- 3.986 K
- Variazione giornaliera
- 0.49%
- Variazione Mensile
- 0.82%
- Variazione Semestrale
- -3.03%
- Variazione Annuale
- 4.04%
21 settembre, domenica