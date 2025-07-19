QuotazioniSezioni
Valute / KIE
Tornare a Azioni

KIE: SPDR S&P Insurance ETF

58.93 USD 0.29 (0.49%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio KIE ha avuto una variazione del 0.49% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 58.41 e ad un massimo di 59.09.

Segui le dinamiche di SPDR S&P Insurance ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

KIE News

Intervallo Giornaliero
58.41 59.09
Intervallo Annuale
52.37 62.44
Chiusura Precedente
58.64
Apertura
58.80
Bid
58.93
Ask
59.23
Minimo
58.41
Massimo
59.09
Volume
3.986 K
Variazione giornaliera
0.49%
Variazione Mensile
0.82%
Variazione Semestrale
-3.03%
Variazione Annuale
4.04%
21 settembre, domenica