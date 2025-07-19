Divisas / KIE
KIE: SPDR S&P Insurance ETF
58.13 USD 0.33 (0.57%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de KIE de hoy ha cambiado un 0.57%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 57.88, mientras que el máximo ha alcanzado 58.78.
Siga la dinámica de la pareja de divisas SPDR S&P Insurance ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
KIE News
- Las bolsas europeas caen ligeramente; reunión de la Fed y datos económicos en el foco
- Kier Group aumenta dividendo un 38%, reporta ingresos de 4.100 millones de libras
- U.S. P&C Insurers Approached Peak Profitability In Stellar Q2
- Key Takeaways From Equity Earnings Calls: Q2 2025
- Stock Market Today: Dow, S&P 500 Pick Up Steam; A Fiber-Optics Name Roars Higher, Gap Gets A Makeover (Live Coverage)
- Keeping Cool In Volatile Markets: The Upside Of Defensive Equity Strategies
- Should You Invest in the SPDR S&P Insurance ETF (KIE)?
- Above The Noise: Positive Signs For U.S. Economy And Markets
- 2025 U.S. P&C Insurance Market Report Projects Stability Amid Broader Volatility
- A Dynamic Market Creates New Sectoral Diversification Opportunities
- Kingstone Stock: Record Q2 Earnings And Raised Outlook, Buy (NASDAQ:KINS)
- Support For Stocks Builds Despite Mixed Data
- U.S. Investor Risk Aversion Returns, Expectations Of Losses Deepen In August
- Retail Investors Boost U.S. Equity Buying, Institutions Slow Stock Selling In July
- Is SPDR S&P Insurance ETF (KIE) a Strong ETF Right Now?
- FTSE 100 today: Index, pound drop; Centrica gains on Sizewell C stake;Compass rise
- KIE: Same Multiple On Larger Cap ETFs
- Kier CEO Davies to retire in October, shares fall; FY25 results to be in line
- Kier Group CEO Andrew Davies to retire, Stuart Togwell to succeed
- Financials Start Q2 ’25 Earnings With Bang; Expect Another Solid S&P 500 Earnings Quarter
Rango diario
57.88 58.78
Rango anual
52.37 62.44
- Cierres anteriores
- 57.80
- Open
- 57.89
- Bid
- 58.13
- Ask
- 58.43
- Low
- 57.88
- High
- 58.78
- Volumen
- 1.851 K
- Cambio diario
- 0.57%
- Cambio mensual
- -0.55%
- Cambio a 6 meses
- -4.34%
- Cambio anual
- 2.63%
