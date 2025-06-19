货币 / KIE
KIE: SPDR S&P Insurance ETF
58.13 USD 0.33 (0.57%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日KIE汇率已更改0.57%。当日，交易品种以低点57.88和高点58.78进行交易。
关注SPDR S&P Insurance ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
日范围
57.88 58.78
年范围
52.37 62.44
- 前一天收盘价
- 57.80
- 开盘价
- 57.89
- 卖价
- 58.13
- 买价
- 58.43
- 最低价
- 57.88
- 最高价
- 58.78
- 交易量
- 1.543 K
- 日变化
- 0.57%
- 月变化
- -0.55%
- 6个月变化
- -4.34%
- 年变化
- 2.63%
