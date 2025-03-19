Moedas / KFS
KFS: Kingsway Financial Services Inc (DE)
14.68 USD 0.35 (2.44%)
Setor: Consumo cíclico de demanda Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do KFS para hoje mudou para 2.44%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 14.38 e o mais alto foi 14.88.
Veja a dinâmica do par de moedas Kingsway Financial Services Inc (DE). As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Faixa diária
14.38 14.88
Faixa anual
7.06 16.80
- Fechamento anterior
- 14.33
- Open
- 14.69
- Bid
- 14.68
- Ask
- 14.98
- Low
- 14.38
- High
- 14.88
- Volume
- 72
- Mudança diária
- 2.44%
- Mudança mensal
- 2.37%
- Mudança de 6 meses
- 85.12%
- Mudança anual
- 76.65%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh