통화 / KFS
KFS: Kingsway Financial Services Inc (DE)
14.47 USD 0.09 (0.62%)
부문: 경기순환소비재 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
KFS 환율이 오늘 -0.62%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 14.20이고 고가는 14.70이었습니다.
Kingsway Financial Services Inc (DE) 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
일일 변동 비율
14.20 14.70
년간 변동
7.06 16.80
- 이전 종가
- 14.56
- 시가
- 14.66
- Bid
- 14.47
- Ask
- 14.77
- 저가
- 14.20
- 고가
- 14.70
- 볼륨
- 100
- 일일 변동
- -0.62%
- 월 변동
- 0.91%
- 6개월 변동
- 82.47%
- 년간 변동율
- 74.13%
20 9월, 토요일