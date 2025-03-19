货币 / KFS
KFS: Kingsway Financial Services Inc (DE)
14.62 USD 0.32 (2.24%)
版块: 消费类周期性 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日KFS汇率已更改2.24%。当日，交易品种以低点14.37和高点14.75进行交易。
关注Kingsway Financial Services Inc (DE)动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
KFS新闻
日范围
14.37 14.75
年范围
7.06 16.80
- 前一天收盘价
- 14.30
- 开盘价
- 14.40
- 卖价
- 14.62
- 买价
- 14.92
- 最低价
- 14.37
- 最高价
- 14.75
- 交易量
- 259
- 日变化
- 2.24%
- 月变化
- 1.95%
- 6个月变化
- 84.36%
- 年变化
- 75.93%
