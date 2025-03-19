KurseKategorien
KFS: Kingsway Financial Services Inc (DE)

14.63 USD 0.07 (0.48%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von KFS hat sich für heute um 0.48% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 14.53 bis zu einem Hoch von 14.70 gehandelt.

Verfolgen Sie die Kingsway Financial Services Inc (DE)-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

KFS News

Tagesspanne
14.53 14.70
Jahresspanne
7.06 16.80
Vorheriger Schlusskurs
14.56
Eröffnung
14.66
Bid
14.63
Ask
14.93
Tief
14.53
Hoch
14.70
Volumen
26
Tagesänderung
0.48%
Monatsänderung
2.02%
6-Monatsänderung
84.49%
Jahresänderung
76.05%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K