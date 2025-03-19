Währungen / KFS
KFS: Kingsway Financial Services Inc (DE)
14.63 USD 0.07 (0.48%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von KFS hat sich für heute um 0.48% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 14.53 bis zu einem Hoch von 14.70 gehandelt.
Verfolgen Sie die Kingsway Financial Services Inc (DE)-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
14.53 14.70
Jahresspanne
7.06 16.80
- Vorheriger Schlusskurs
- 14.56
- Eröffnung
- 14.66
- Bid
- 14.63
- Ask
- 14.93
- Tief
- 14.53
- Hoch
- 14.70
- Volumen
- 26
- Tagesänderung
- 0.48%
- Monatsänderung
- 2.02%
- 6-Monatsänderung
- 84.49%
- Jahresänderung
- 76.05%
