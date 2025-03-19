Валюты / KFS
KFS: Kingsway Financial Services Inc (DE)
14.30 USD 0.03 (0.21%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс KFS за сегодня изменился на 0.21%. При этом минимальная цена на торгах достигала 14.26, а максимальная — 14.41.
Следите за динамикой Kingsway Financial Services Inc (DE). Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости KFS
- Stilwell Joseph reports Kingsway Financial Services Inc. sales
- Kingsway Financial CEO Fitzgerald buys $2.5k in shares
- Kingsway Financial CFO Hansen buys $1.5k in shares
- Kingsway Financial Shares Dip on Mixed Q2 Earnings and Revenue Growth
- Kingsway (KFS) Q2 Revenue Jumps 17%
- Kingsway acquires Texas-based Roundhouse Electric for $22.4 million
- Kingsway Financial CFO Hansen buys $1,556 in KFS stock
- Kingsway Financial Services raises guidance after $15.7 million funding
- KFS stock hits 52-week high at $10.76 amid robust annual growth
- Kingsway Announces Fireside Chat With Tom Joyce at Its Investor Day on Monday, May 19 at The New York Stock Exchange
- Kingsway Financial Services Inc. (KFS) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Дневной диапазон
14.26 14.41
Годовой диапазон
7.06 16.80
- Предыдущее закрытие
- 14.27
- Open
- 14.34
- Bid
- 14.30
- Ask
- 14.60
- Low
- 14.26
- High
- 14.41
- Объем
- 93
- Дневное изменение
- 0.21%
- Месячное изменение
- -0.28%
- 6-месячное изменение
- 80.33%
- Годовое изменение
- 72.08%
