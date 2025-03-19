通貨 / KFS
KFS: Kingsway Financial Services Inc (DE)
14.56 USD 0.23 (1.61%)
セクター: 消費者向けサイクル ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
KFSの今日の為替レートは、1.61%変化しました。日中、通貨は1あたり14.38の安値と14.88の高値で取引されました。
Kingsway Financial Services Inc (DE)ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
KFS News
- Tuesday’s Insider Trades: Top Buys and Sells in US Stocks Revealed
- Stilwell Joseph reports Kingsway Financial Services Inc. sales
- Kingsway Financial CEO Fitzgerald buys $2.5k in shares
- Kingsway Financial CFO Hansen buys $1.5k in shares
- Kingsway Financial Shares Dip on Mixed Q2 Earnings and Revenue Growth
- Kingsway (KFS) Q2 Revenue Jumps 17%
- Kingsway acquires Texas-based Roundhouse Electric for $22.4 million
- Kingsway Financial CFO Hansen buys $1,556 in KFS stock
- Kingsway Financial Services raises guidance after $15.7 million funding
- KFS stock hits 52-week high at $10.76 amid robust annual growth
- Kingsway Announces Fireside Chat With Tom Joyce at Its Investor Day on Monday, May 19 at The New York Stock Exchange
- Kingsway Financial Services Inc. (KFS) Q4 2024 Earnings Call Transcript
1日のレンジ
14.38 14.88
1年のレンジ
7.06 16.80
- 以前の終値
- 14.33
- 始値
- 14.69
- 買値
- 14.56
- 買値
- 14.86
- 安値
- 14.38
- 高値
- 14.88
- 出来高
- 122
- 1日の変化
- 1.61%
- 1ヶ月の変化
- 1.53%
- 6ヶ月の変化
- 83.61%
- 1年の変化
- 75.21%
