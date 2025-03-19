QuotazioniSezioni
Valute / KFS
Tornare a Azioni

KFS: Kingsway Financial Services Inc (DE)

14.47 USD 0.09 (0.62%)
Settore: Beni di Consumo Ciclici Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio KFS ha avuto una variazione del -0.62% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 14.20 e ad un massimo di 14.70.

Segui le dinamiche di Kingsway Financial Services Inc (DE). Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

KFS News

Intervallo Giornaliero
14.20 14.70
Intervallo Annuale
7.06 16.80
Chiusura Precedente
14.56
Apertura
14.66
Bid
14.47
Ask
14.77
Minimo
14.20
Massimo
14.70
Volume
100
Variazione giornaliera
-0.62%
Variazione Mensile
0.91%
Variazione Semestrale
82.47%
Variazione Annuale
74.13%
20 settembre, sabato