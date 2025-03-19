Valute / KFS
KFS: Kingsway Financial Services Inc (DE)
14.47 USD 0.09 (0.62%)
Settore: Beni di Consumo Ciclici Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio KFS ha avuto una variazione del -0.62% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 14.20 e ad un massimo di 14.70.
Segui le dinamiche di Kingsway Financial Services Inc (DE). Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
KFS News
Intervallo Giornaliero
14.20 14.70
Intervallo Annuale
7.06 16.80
- Chiusura Precedente
- 14.56
- Apertura
- 14.66
- Bid
- 14.47
- Ask
- 14.77
- Minimo
- 14.20
- Massimo
- 14.70
- Volume
- 100
- Variazione giornaliera
- -0.62%
- Variazione Mensile
- 0.91%
- Variazione Semestrale
- 82.47%
- Variazione Annuale
- 74.13%
20 settembre, sabato