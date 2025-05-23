Moedas / JWEL
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
JWEL: Jowell Global Ltd
1.72 USD 0.02 (1.15%)
Setor: Consumo cíclico de demanda Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do JWEL para hoje mudou para -1.15%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 1.60 e o mais alto foi 1.78.
Veja a dinâmica do par de moedas Jowell Global Ltd. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
JWEL Notícias
- Canada stocks lower at close of trade; S&P/TSX Composite down 0.35%
- Canada stocks lower at close of trade; S&P/TSX Composite down 0.01%
- Jamieson Wellness Q2 2025 slides: China sales surge 70.8%, revenue up 7.7%
- Jamieson Wellness Q4 2024 slides: Revenue jumps 11%, China growth accelerates
- Jamieson Wellness Inc. Announces Voting Results from 2025 Annual Meeting of Shareholders
- Jamieson Wellness Inc. Announces Redemption of Series A Preference Shares
Faixa diária
1.60 1.78
Faixa anual
1.45 3.71
- Fechamento anterior
- 1.74
- Open
- 1.76
- Bid
- 1.72
- Ask
- 2.02
- Low
- 1.60
- High
- 1.78
- Volume
- 40
- Mudança diária
- -1.15%
- Mudança mensal
- -8.99%
- Mudança de 6 meses
- -11.34%
- Mudança anual
- -3.91%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
- $49.2 bilh
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $151.0 bilh