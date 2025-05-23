Валюты / JWEL
JWEL: Jowell Global Ltd
1.70 USD 0.03 (1.73%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс JWEL за сегодня изменился на -1.73%. При этом минимальная цена на торгах достигала 1.70, а максимальная — 1.79.
Дневной диапазон
1.70 1.79
Годовой диапазон
1.45 3.71
- Предыдущее закрытие
- 1.73
- Open
- 1.72
- Bid
- 1.70
- Ask
- 2.00
- Low
- 1.70
- High
- 1.79
- Объем
- 29
- Дневное изменение
- -1.73%
- Месячное изменение
- -10.05%
- 6-месячное изменение
- -12.37%
- Годовое изменение
- -5.03%
