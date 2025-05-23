通貨 / JWEL
JWEL: Jowell Global Ltd
1.72 USD 0.02 (1.15%)
セクター: 消費者向けサイクル ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
JWELの今日の為替レートは、-1.15%変化しました。日中、通貨は1あたり1.60の安値と1.78の高値で取引されました。
Jowell Global Ltdダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
JWEL News
- Canada stocks lower at close of trade; S&P/TSX Composite down 0.35%
- Canada stocks lower at close of trade; S&P/TSX Composite down 0.01%
- Jamieson Wellness Q2 2025 slides: China sales surge 70.8%, revenue up 7.7%
- Jamieson Wellness Q4 2024 slides: Revenue jumps 11%, China growth accelerates
- Jamieson Wellness Inc. Announces Voting Results from 2025 Annual Meeting of Shareholders
- Jamieson Wellness Inc. Announces Redemption of Series A Preference Shares
1日のレンジ
1.60 1.78
1年のレンジ
1.45 3.71
- 以前の終値
- 1.74
- 始値
- 1.76
- 買値
- 1.72
- 買値
- 2.02
- 安値
- 1.60
- 高値
- 1.78
- 出来高
- 40
- 1日の変化
- -1.15%
- 1ヶ月の変化
- -8.99%
- 6ヶ月の変化
- -11.34%
- 1年の変化
- -3.91%
